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立飛多功能創意組合屋致力於提供優質的組合式生活空間，

為客戶帶來最好的新形式建築服務體驗。





立飛的新型專利快組式鋼構屋，全程在地化生產，

每個零件皆來自台灣，堅持MIT製造，

不但獲環保局各縣市清潔隊青睞採用，

也是德國國際外商在台經商辦公室的首選，

就連蔡總統也曾親臨展示現場給予肯定。





立飛將不斷與時俱進、精益求精，

朝著降低維護成本和提高結構規格的方向邁進。

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【立飛新版3.0組合屋】

質感更好、品質更優、超群結構

給您加倍穩固，經得起台灣氣候考驗

定價方案｜https://zf-house.com.tw

組裝影片｜https://reurl.cc/R1KL8g

常見問題｜https://reurl.cc/GdOYRW

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【現場參觀】

參觀地址｜台中神岡區中山路303號

（國一豐原交流道 / 橋下正旁）

電話洽詢｜(04) 2293-7908

營業時間｜早上09:00 - 下午18:00

導航地圖｜ https://reurl.cc/9Ereda