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立飛多功能創意組合屋
環保設計 Houli District
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    • 【台灣製造】落地門窗組合屋｜立飛多功能創意組合屋, 立飛多功能創意組合屋 立飛多功能創意組合屋 商业空间 鐵/鋼
    【台灣製造】落地門窗組合屋｜立飛多功能創意組合屋


    立飛多功能創意組合屋致力於提供優質的組合式生活空間，

    為客戶帶來最好的新形式建築服務體驗。


    立飛的新型專利快組式鋼構屋，全程在地化生產，

    每個零件皆來自台灣，堅持MIT製造，

    不但獲環保局各縣市清潔隊青睞採用，

    也是德國國際外商在台經商辦公室的首選，

    就連蔡總統也曾親臨展示現場給予肯定。


    立飛將不斷與時俱進、精益求精，

    朝著降低維護成本和提高結構規格的方向邁進。

    　

    　

    　

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    【立飛新版3.0組合屋】

    質感更好、品質更優、超群結構

    給您加倍穩固，經得起台灣氣候考驗

    定價方案｜https://zf-house.com.tw

    組裝影片｜https://reurl.cc/R1KL8g

    常見問題｜https://reurl.cc/GdOYRW

    　

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    【現場參觀】

    參觀地址｜台中神岡區中山路303號

    （國一豐原交流道 / 橋下正旁）

    電話洽詢｜(04) 2293-7908

    營業時間｜早上09:00 - 下午18:00

    導航地圖｜ https://reurl.cc/9Ereda

    　

    服務
    組合屋，辦公室，與住家
    服務區域
    全球服務
    地址
    台中市神岡區中山路303號
    42950 Houli District
    台灣
    +886-422937908 www.zf-house.com.tw
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