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立飛多功能創意組合屋致力於提供優質的組合式生活空間，
為客戶帶來最好的新形式建築服務體驗。
立飛的新型專利快組式鋼構屋，全程在地化生產，
每個零件皆來自台灣，堅持MIT製造，
不但獲環保局各縣市清潔隊青睞採用，
也是德國國際外商在台經商辦公室的首選，
就連蔡總統也曾親臨展示現場給予肯定。
立飛將不斷與時俱進、精益求精，
朝著降低維護成本和提高結構規格的方向邁進。
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【立飛新版3.0組合屋】
質感更好、品質更優、超群結構
給您加倍穩固，經得起台灣氣候考驗
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【現場參觀】
參觀地址｜台中神岡區中山路303號
（國一豐原交流道 / 橋下正旁）
電話洽詢｜(04) 2293-7908
營業時間｜早上09:00 - 下午18:00
導航地圖｜ https://reurl.cc/9Ereda
- 服務
- 組合屋，辦公室，與住家
- 服務區域
- 全球服務
- 地址
-
台中市神岡區中山路303號
42950 Houli District
台灣
+886-422937908 www.zf-house.com.tw