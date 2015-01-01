豪宅設計、訂製宅、自地自建、接待中心設計、公設大廳，室內設計與裝修都是大滿擅長的項目，將藝術與美學放進空間中，設計結合生活美學，更貼近業主真實需求的設計，滿總監已經在室內設計這個行業深耕30年，對設計的熱愛與藝術涵養的積累，完成每一個人夢想的家。
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- 公司獎項
- 2021 美國- MUSE 金獎/ 借景
- 2019 義大利 – A’Design Award 銀 獎 行雲琉 光 / 圓 ・ 源
- 2019 法國設計大賽 INNO 光無垠
- 2019 金堂獎年度住宅類空間獲獎 光無垠 / 圓 ・ 源
- 2019 上海地產大賽 -住宅類空間 銀 獎 光無垠 /行雲琉光
- 2019 上海金外灘大賽 -住宅類空間 銀獎 光無垠 / 圓 ・ 源
- 2019 上海M+住宅類空間 百大設計師 光 的圓舞曲 /光無垠
- 2019 新加坡設計大賽 -住宅設計類 銀獎 杭州麗水別墅 -山水 澗
- 2018 台灣 – 金點設計獎 空間設計類 獲獎
- 2017 AD100 入選
- 2017 義大利 – A’Design Award 銀獎 遊‧藝
- 2017 義大利 – A’Design Award 銅獎 靜線構合
- 中國 – 金堂獎 年度優秀作品 獲獎 律動的音符
- 美國- 國際室內設計大獎 獲獎 遊‧藝/律動的音符
- 2016 中國 – 喜舍杯·中國住宅設計總評榜
- 年度優秀住宅公寓空間設計作品 優秀作品 律動的音符
- 2016 中國 – 15/16 亞太室內精英邀請賽 展覽類別銀獎 遊・ 藝
- 2016 中國 – 15/16 亞太室內精英邀請賽 佳作 律動的音符
- 2015 台灣 – 金點設計獎 空間設計類 獲獎 遊・ 藝
- 2015 日本 – Good-design Award 商業空間類 入圍 遊・ 藝
- 2015 中國 – Idea-Tops Award最佳展示空間 入圍
- 2015 台灣 – 桃鼎獎 臨時建物類 靜線構合
- 2015 台灣 – 桃鼎獎 臨時建物類 遊・ 藝
- 2015 上海 – IAI Design Award 住宅空間類 獲獎 律動的音符
- 2015 上海 – IAI Design Award 臨時建物類 獲獎 遊・ 藝
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320 Taoyuan
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