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大滿室內設計有限公司
室內設計師與裝修公司 Taoyuan
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    • 川睦叡極2-現代風豪宅設計, 大滿室內設計有限公司 大滿室內設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 大理石 Multicolored
    川睦叡極2-現代風豪宅設計, 大滿室內設計有限公司 大滿室內設計有限公司 臥室 MDF Grey
    川睦叡極2-現代風豪宅設計, 大滿室內設計有限公司 大滿室內設計有限公司 書房/辦公室 Wood effect
    +8
    川睦叡極2-現代風豪宅設計
    豪宅設計，案例分享: 青埔區川睦叡極, 大滿室內設計有限公司 大滿室內設計有限公司 書房/辦公室 大理石 Beige
    豪宅設計，案例分享: 青埔區川睦叡極, 大滿室內設計有限公司 大滿室內設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 磁磚 Grey
    豪宅設計，案例分享: 青埔區川睦叡極, 大滿室內設計有限公司 大滿室內設計有限公司 書房/辦公室 玻璃 Black
    +9
    豪宅設計，案例分享: 青埔區川睦叡極
    桃園中路特區-學府公園豪宅設計, 大滿室內設計有限公司 大滿室內設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 大理石 Brown
    桃園中路特區-學府公園豪宅設計, 大滿室內設計有限公司 大滿室內設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 大理石 Brown
    桃園中路特區-學府公園豪宅設計, 大滿室內設計有限公司 大滿室內設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 大理石 Black
    +5
    桃園中路特區-學府公園豪宅設計
    台北豪宅-敦南寓邸樓王，借景, 大滿室內設計有限公司 大滿室內設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 金屬 Amber/Gold
    台北豪宅-敦南寓邸樓王，借景, 大滿室內設計有限公司 大滿室內設計有限公司 餐廳 大理石 Black
    台北豪宅-敦南寓邸樓王，借景, 大滿室內設計有限公司 大滿室內設計有限公司 餐廳 大理石 Black
    +19
    台北豪宅-敦南寓邸樓王，借景

    豪宅設計、訂製宅、自地自建、接待中心設計、公設大廳，室內設計與裝修都是大滿擅長的項目，將藝術與美學放進空間中，設計結合生活美學，更貼近業主真實需求的設計，滿總監已經在室內設計這個行業深耕30年，對設計的熱愛與藝術涵養的積累，完成每一個人夢想的家。

    服務
    • 室內設計
    • 室內裝潢
    • 訂製宅
    • 豪宅設計
    • 豪宅裝潢
    • 接待中心設計
    • 公設大廳設計
    • 自地自建
    • 更衣室設計
    • 顯示全部9服務
    服務區域
    Taoyuan
    公司獎項
    • 2021 美國- MUSE 金獎/ 借景
    • 2019 義大利 – A’Design Award 銀 獎 行雲琉 光 / 圓 ・ 源
    • 2019 法國設計大賽 INNO 光無垠
    • 2019 金堂獎年度住宅類空間獲獎 光無垠 / 圓 ・ 源
    • 2019 上海地產大賽 -住宅類空間 銀 獎 光無垠 /行雲琉光
    • 2019 上海金外灘大賽 -住宅類空間 銀獎 光無垠 / 圓 ・ 源
    • 2019 上海M+住宅類空間 百大設計師 光 的圓舞曲 /光無垠
    • 2019 新加坡設計大賽 -住宅設計類 銀獎 杭州麗水別墅 -山水 澗
    • 2018 台灣 – 金點設計獎 空間設計類 獲獎　
    • 2017 AD100 入選
    • 2017 義大利 – A’Design Award 銀獎　遊‧藝
    • 2017 義大利 – A’Design Award 銅獎　靜線構合
    • 中國 – 金堂獎 年度優秀作品 獲獎　律動的音符
    • 美國- 國際室內設計大獎 獲獎 遊‧藝/律動的音符
    • 2016 中國 – 喜舍杯·中國住宅設計總評榜
    • 年度優秀住宅公寓空間設計作品 優秀作品　 律動的音符
    • 2016 中國 – 15/16 亞太室內精英邀請賽 展覽類別銀獎　遊・ 藝
    • 2016 中國 – 15/16 亞太室內精英邀請賽 佳作　律動的音符
    • 2015 台灣 – 金點設計獎 空間設計類 獲獎　遊・ 藝
    • 2015 日本 – Good-design Award 商業空間類 入圍　遊・ 藝
    • 2015 中國 – Idea-Tops Award最佳展示空間 入圍
    • 2015 台灣 – 桃鼎獎 臨時建物類 　靜線構合
    • 2015 台灣 – 桃鼎獎 臨時建物類 　遊・ 藝
    • 2015 上海 – IAI Design Award 住宅空間類 獲獎　律動的音符
    • 2015 上海 – IAI Design Award 臨時建物類 獲獎　遊・ 藝
    • 顯示全部25獎項
    地址
    領航北路二段192號
    320 Taoyuan
    台灣
    +886-34270260 www.daman-idco.com

    評論

    彥麒 李 彥麒 李
    感到很放心，很多事情交給大滿的設計師，都會想的很周到 也很老實，會替客戶著想。
    約1年前
    專案日期: 三月 2021
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    Chang Wei Chang Wei
    品質優良，設計精美，我大滿意
    約1年前
    專案日期: 三月 2020
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    大滿室內設計有限公司 大滿室內設計有限公司
    現代感低調奢華的豪宅設計，讓人住起來舒適而不過於浮誇 ，經典的設計同時經得起考驗，讓豪宅具有傳承的意義。
    約1年前
    專案日期: 六月 2019
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