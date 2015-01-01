展現完美居家就靠它，9種地板材質優雅升級你的家

佔室內空間面積最大，又有著一局定生死的選擇難題，地板材質是居家裝潢設計最令人苦惱的地方，不像家具有可替換性，不喜歡、不適合可隨心更換，地板若是開始裝潢沒有設計好，要想砍掉重練可是勞心勞神又勞財。下面用深入淺出的方式，介紹幾種地板材質，帶你找出最適合自己的地板材質，完美展現個人優雅居家風格。

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