『當消費者的朋友，解決您裝潢的問題』，是巧寓舍計最大的使命。





有鑑於裝潢市場的糾紛不斷，巧寓舍計每位設計師皆透過層層把關審核，親自面談確認無不良紀錄、行為，並建立設計師審核評鑑制度，希望給消費者最好的裝潢服務品質。





巧寓舍計 業界首創【裝潢信託履約保證】、【第三方支付】、【五成尾款驗收再付】，你的每一分錢都是在您滿意之後才給付款項。

巧寓舍計致力根除消費糾紛，期望建構出讓消費者「安心」、「放心」、「有保障」的室內設計品牌。





提供

『裝潢履約保證』

服務

巧寓舍計與國泰世華商業銀行合作，可提供客戶【裝潢履約保證】服務，將裝潢款項辦理信託管理，由第三方代管，在裝潢完成驗收後支付，維護您的消費權益，「裝潢款項信託履約保證」有效杜絕裝潢糾紛，實踐真正的「安心裝修」。

室內設計案例：https://ciaocasa.com.tw/projects





提供『綠建材』認證建材 什麼是綠建材?

健康綠建材應為低逸散、低污染、低臭氣、低生理危害特性之建築材料。對健康綠建材的評估與選用，即在避免有害健康建材進入室內空間，短期造成使用者身體不適，長期危害使用者的健康。

你是否有以下的經驗？剛裝潢完的屋子總是有股「新家的味道」，這很有可能是裝潢時常用的黏著劑「甲醛」的味道，甲醛含有化學成分，屬於人工過敏源，研究顯示甲醛釋放期可長達 3 ~ 15 年之久，長年居住在有甲醛的環境裡，家人的健康將受到影響，更有機率引發癌症。





因此，巧寓舍計期望建構出「安心」、「健康」、「有保障」的居家生活，提供符合室內裝修綠建材使用標章裝潢建材。透過專業設計師的服務，一步步為您繪製您未來居家的藍圖，無論您對於家有任何需求任何想法，我們隨時準備好為您服務，從洽談、設計、施工到驗收過程公開且透明，期待與您一同實現您對家的承諾。





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裝修要放心履約保證最安心