電影速度與激情9線上看、完整版、國語配音 玩命關頭9 線上看完整版、 國語配音。 | 【速度與激情9】2021-線上看、 小鴨完整版。 | 《玩命關頭9》線上看免費完整版電影 (中文版) 您可以免費享受最高質量的[Fast & Furious 9 2021電影]。線上看電影“玩命關頭9”的完整版。 在线观看 🎬▶|✮☛ https://tw.gomovies4k.com/zh/movie/385128/f9 電影玩命關頭9線上看！（英語：F9，又稱作Fast & Furious 9或F9 (台灣版) | 玩命關頭9【2021】線上看繁中 (高清1080P) 《玩命關頭9》（英語：F9，又稱作Fast & Furious 9或F9: The Fast Saga）是一部於2021年上映的美國動作片，由林詣彬執導，丹尼爾·凱西編劇。本片為2017年電影《玩命關頭8》的續集，「玩命關頭系列」的第十部作品。主演包括馮·迪索、蜜雪兒·羅德里奎茲、泰瑞斯·吉布森、路達克里斯、約翰·希南、喬丹娜·布魯斯特、娜塔莉·艾曼紐、姜成鎬、海倫·米蘭、卻·羅素和莎莉·賽隆。講述唐老大這回必須面對自己的刺客弟弟，阻止他发动攻击军事卫星的邪恶计划。本作繼《玩命關頭》（2001年）及《玩命關頭2：飆風再起》（2003年）後，第三部非克里斯·摩根編劇的電影。 《玩命關頭9》由環球影業定於2021年6月25日在美國上映；起初定於2019年4月全球上映，但因COVID-19疫情影響而延期數次。亞洲部分地區提前美國一個月上映。 劇情 1989年，杰克·托雷多在一场赛车比赛中遭遇车祸，车子突然失控，被对手撞飞后起火，不幸身亡，在旁辅佐的两个的儿子雅各布和多姆亲眼目睹他出事的瞬间。 回到现在，多姆与妻子莱蒂、儿子布莱恩在乡下过着宁静的隐居生活。突然，一辆神秘的轿车出现，多姆担心这是仇家找上门，与莱蒂端起了枪，结果发现是老朋友罗曼带着泰吉和拉姆茜前来登门拜访。拉姆茜向大家展示了无名氏先生从飞机向他们发来的求救信息，对方称遭到了神秘特工袭击，要求他们组建特别行动小组，原因之后再解释。经过调查，事发时塞弗就在飞机上，她原先被无名氏先生抓走，但中途趁着袭击的空当控制了飞机，导致飞机坠毁在墨西哥蒙特昆托（Montequinto）山区一处军方控制的地带。多姆一心想照顾家庭，毅然拒绝了前往营救无名氏先生的任务。但是，莱蒂希望加入这项任务，临走前她向多姆和布莱恩道别。最终，后来求救视频中隐藏着十字架标志，他回想起自己曾见过类似的照片，于是决定加入任务。 在蒙特昆托，一行人循着求救信号的方向寻找飞机的踪迹，找到了失事飞机的残骸，但没有找到无名氏先生的踪影，倒是从上面拿到一个神秘装置，但在敌人的包围下，雅各布抢走这个装置。原来，雅各布与某国元首之子奥托，利用电磁干扰技术拦截了飞机，劫走塞弗。他让塞弗从特工局的保险处夺取装置的另一半，从中解密数据。 一行人来到里海，找到无名氏先生的秘密基地，准备对付雅各布，蜜雅知道哥哥雅各布的行动，也闻讯赶来。经过一番破解，拉姆茜发现机上的装置是白羊座计划（Project Aries）的产物，由无名氏先生保管，是用来攻击计算机设备的电子武器，若运行在军用卫星上，可以迅速控制任何大型杀伤性武器。由于后果严重，这个装备的原型机分为两部分，需要密钥激活，但密钥目前不知所踪。多姆决定让大家分头行动，特尔佳表示无名氏先生提到有个人或许知道密钥的下落，就是大家都以为他出车祸死掉的韩哥。莱蒂和蜜雅决定去找韩哥，多姆将韩哥去世时寄到给他的明信片给莱蒂，指示他前往印戳的地址东京，自己则去找一位老朋友帮忙，他就是父亲的经纪人、曾接济过雅各布的巴迪，巴迪透露雅各布身在伦敦。 在东京，蜜雅和莱蒂循着明信片上的墨西哥风景，找到了韩哥的住所，在住所发现一名神秘日本女子。韩哥在暗处狙击，帮助三人挡下入侵者的攻击。罗曼和特尔佳来到德国科隆的雅恩喷气推进试验场（Jahn Jet Propulsion Test Site），寻找用火箭发动机推进的车辆。多姆来到伦敦，找到老对手欧文和戴克兄弟的母亲奎妮，想从她口中问出雅各布的动向，对方说雅各布联系她购买军火，准备在爱丁堡大干一场。雅各布闯进奥托的外国大使馆，找到雅各布，劝他收手，但被国际刑警阻止，不过所谓的国际刑警是奎妮安排的娘子军。 装置的另一半藏在爱丁堡圣吉尔斯大教堂的地下室，戒备森严，奥托和雅各布派出一队人马前去抢夺，但多姆一方仍不知道地下室的位置，且面临奥托的电磁干扰。不过，罗曼和特尔佳在教堂附近找到一辆装着电磁干扰装置的小货车，此时奥托已成功得手。不谙驾驶之道的拉姆茜开走货车，和多姆一起追赶雅各布，最终成功拿下电磁干扰装置和雅各布。韩哥来到秘密基地，与众人重逢，他向大家透露了自己的过去：女友吉赛尔之前她一起定居东京，直至她为了救他牺牲自己，美好生活彻底破灭。后来无名氏先生找到他，安排他去一对科学家夫妻的家中，偷走白羊座计划的秘密设备。任务中，他发现无名氏先生的手下叛变，也在觊觎着这种技术，手下安排人利用汽车炸弹炸死了科学家夫妇，准备抢夺设备。慌乱之中，韩哥救走了夫妻留下的小女儿艾丽。后来，无名氏先生的帮助韩哥在戴克·肖袭击他的车祸现场，伪造了他的死亡。 之后奥托派人突入秘密基地，救走雅各布，此时雅各布透露自己就是那位叛变的特工，又说自己当年故意害死父亲，希望借此摆脱自己债务。临走前，雅各布带走了艾丽，准备利用艾丽DNA中的密钥，激活装置。多姆启动电磁装置，突破敌人的围攻，之后独自一人留下来抵挡敌人，为其他同伴争取逃脱时间。多姆落入水中产生幻觉，回想起父亲当年对自己与弟弟的谆谆教诲，也回眸了弟弟动手制造车祸前的艰难抉择。莱蒂跳入水中，救走多姆。 拉姆茜估计雅各布会利用中继卫星攻击其他卫星，启动攻击而控制杀伤性武器，多姆计划亲自上太空拦截。最终，罗曼和特尔佳开着一辆装有火箭推进器的汽车，在飞机的带领下飞上太空。与此同时，奥托在第比利斯的一座航天发射场，发射了用来入侵其他军用卫星的中继卫星，雅各布带上艾丽，在武装护卫队的保护下，在一辆装卫星通讯甲车中准备激活卫星。多姆等人上前拦截，在第比利斯的街头展开一场追逐战。与此同时，在太空中的罗曼干扰了卫星信号，对方的塞弗也加入战局。雅各布回心转意，加入多姆一方。多姆启动电磁设备，沿路吸附车辆，希望撞破装甲车前进。之后，雅各布和多姆用牵引线从左右夹攻，将装甲车翻了个天。卫星数据即将完成传输罗曼和特尔佳眼看着要进入攻击范围，结果车上的设备断电宕机，情急之下，罗曼直接将卫星撞破，彻底中断传输。塞弗亲自驾驶无人机，用导弹瞄准卫星车，要消灭多姆，但多姆及时跳车逃生，塞弗没有得逞。 事后，多姆将自己的车交给雅各布，让他逃跑。罗曼和特尔佳来到国际空间站寻求帮助，多姆带着布莱恩去看父亲出事的赛道，回忆起自己在父亲出事后，在场边安慰悲伤的雅各布。韩哥和艾丽来到多姆家，一大家庭在晚餐前虔诚祈祷。 《玩命關頭9》原定於2020年4月10日上映，後延至2020年5月22日上映，並由環球影業發行，外界認為是要避開同期強檔《007：生死交戰》。2020年3月，由於受2019冠狀病毒病疫情影響，本片延後至2021年4月2日在美國上映。2020年10月，電影延期至2021年5月28日上映，原檔期改為《007：生死交戰》。2021年3月，電影再度延期至2021年6月25日上映。在隨美國延期後，臺灣原定於2021年5月19日上映，但受疫情影響而改檔。新加坡原定於2021年5月26日上映，但受疫情影響而延迟到2021年6月24日上映。 標籤: 玩命關頭9線上看完整版 玩命關頭9線上看完整版免費 玩命關頭9線上看免費電影2021 玩命關頭9線上看小鴨版 玩命關頭9線上看 (小鴨電影) 玩命關頭9線上看 玩命關頭9線上 电影 玩命關頭9線上看小鴨 玩命關頭9線上看中文 玩命關頭9線上看繁中 玩命關頭9線上看劇迷 玩命關頭9線上看小鴨影音 速度与激情9 (2021) 線上看 速度与激情9上(2021 HD) 速度与激情9 2021 電影完整版 速度与激情9 2021 線上 完整版 速度与激情9 -完整版 小鴨 2021 速度与激情9 免費在線觀看(2021) 速度与激情9 [2021] 線上完整版 速度与激情9 线上看(2021)完整版 速度与激情9上 [2021] 完整版 速度与激情9 (2021)免費線上看電影 速度与激情9 線上看線上(2021)完整版 速度与激情9 -HD 完整版 小鴨 [2021] 速度与激情9 上看2021 HD.BD.1080p 速度与激情9 HD|1080p|4K| 香港流媒體 速度与激情9 2021完整版 小鴨 (HD.BLURAY) https://maninlove-taiwan2021-online.tumblr.com/ https://f9-taiwan-watchonline2021.tumblr.com/

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