開店的事，就是元品設計的事。十八年店面設計規劃經驗為您店面全面升級
「為了提高顧客需求，元品設計抱持年輕與多元領域的服務，符合市場潮流與大眾需求。無論任何案件都是一件重要任務，舉凡品牌設計、店面設計、裝潢設計、廣告設計、招牌設計、餐飲店設計，每件作品呈現都是設計師巧思的創作，其中～花費時間整合構思與收集彙整資料，並能夠儘全力在業主所交付的時間內完成。品味與內涵非三兩年能養成。元品設計把握住能服務的過程，不厭其煩的與客戶溝通，在教與學當中得到成長，感謝眾多好評的客人與不吝批評指教的朋友，雖然並不是完美，但是我付出了我們的真心，心與心之間的互動是最明確的，因為元品設計在做我們應該做的事。希望您也能參與這個大家庭，讓我們協助您的店面設計提升。 再次感謝給予機會的眾多好友們，希望大家遍地開花。共創雙贏。
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