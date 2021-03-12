園藝維護、景觀設計及造園工程 從景觀設計到施工一手包辦 玩美結合陽宅地理與現代空間美學 讓居家景觀的好風水 創造一生好運及福氣





【造景工程】

公司成立30年來從專業的設計規劃到施工，堅持工程品質，保有生態工法，細心的服務態度，不論是飯店、商業大廈、店家、辦公室及住宅等，室外或室內，冠景都能為你打造獨一無二的夢想花園。





【園藝維護】





我們園藝維護服務於業界中備受讚賞，部份客戶的合作關係已經超過10年。專業團隊除了擁有豐富的園藝知識和技術，對於植栽的生長背景與特性相當了解，前線同事配備先進的園藝機械設備，以提升工作效率及服務質素。我們的跟進及支援服務也以效率見稱，都能以最短的時間為客戶解決問題。





【歷年實績】

超過6000家設計造景及園藝維護、500件公共工程標案經歷

熱門景點-中央公園、帝國糖廠、中正公園、鰲峰山公園、都會公園等維護





【公共工程】

臺中市建設局、台電、台糖、水利局、林務局、臺中港務局、停管處、地政局、軍營、地方區公所、國民中學、國民小學等





【建設公司】

大安建設、金軒建設、各大建設、各大營造公司、地產開發公司、接待中心等





【民營】

梨山賓館、金典綠園道、大坑櫻花林、旅客服務中心、各大飯店、私人會館、社區別墅、景觀餐廳、親子餐廳、寵物餐廳、各大管委會等