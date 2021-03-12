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冠景景觀設計
景觀設計師 Xitun District
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    • 【景觀設計】日式禪風庭園, 冠景景觀設計 冠景景觀設計 前院
    【景觀設計】日式禪風庭園, 冠景景觀設計 冠景景觀設計 前院
    【景觀設計】日式禪風庭園, 冠景景觀設計 冠景景觀設計 禪風庭院
    +8
    【景觀設計】日式禪風庭園
    【景觀設計】現代庭園開運水池, 冠景景觀設計 冠景景觀設計 庭院
    【景觀設計】現代庭園開運水池, 冠景景觀設計 冠景景觀設計 庭院
    【景觀設計】現代庭園開運水池, 冠景景觀設計 冠景景觀設計 庭院
    +6
    【景觀設計】現代庭園開運水池

    園藝維護、景觀設計及造園工程 從景觀設計到施工一手包辦 玩美結合陽宅地理與現代空間美學 讓居家景觀的好風水 創造一生好運及福氣


    【造景工程】

    公司成立30年來從專業的設計規劃到施工，堅持工程品質，保有生態工法，細心的服務態度，不論是飯店、商業大廈、店家、辦公室及住宅等，室外或室內，冠景都能為你打造獨一無二的夢想花園。


    【園藝維護】


    我們園藝維護服務於業界中備受讚賞，部份客戶的合作關係已經超過10年。專業團隊除了擁有豐富的園藝知識和技術，對於植栽的生長背景與特性相當了解，前線同事配備先進的園藝機械設備，以提升工作效率及服務質素。我們的跟進及支援服務也以效率見稱，都能以最短的時間為客戶解決問題。


    【歷年實績】

    超過6000家設計造景及園藝維護、500件公共工程標案經歷

    熱門景點-中央公園、帝國糖廠、中正公園、鰲峰山公園、都會公園等維護


    【公共工程】

    臺中市建設局、台電、台糖、水利局、林務局、臺中港務局、停管處、地政局、軍營、地方區公所、國民中學、國民小學等


    【建設公司】

    大安建設、金軒建設、各大建設、各大營造公司、地產開發公司、接待中心等


    【民營】

    梨山賓館、金典綠園道、大坑櫻花林、旅客服務中心、各大飯店、私人會館、社區別墅、景觀餐廳、親子餐廳、寵物餐廳、各大管委會等

    服務
    • 【園藝造景】: 庭園景觀設計工程 / 植栽造景 / 水景設計/ 景觀工程規劃 / 空中花園造景 / 植生牆 / 綠化工程 / 苗圃 / 草地鋪設
    • 【庭園維護】: 庭園修剪 / 企業樹木修剪 / 社區園藝維護 /雜木鋸除移植 / 大小樹木修剪 / 草皮修剪 / 灌木修剪 / 除草割草 / 病蟲害防治
    • 【盆栽買賣】: 室內綠化植栽 / 盆景租售 / 開運竹 / 開幕盆栽 / 祝賀盆栽 / 喬遷盆栽 / 喬灌木買賣
    服務區域
    Xitun District
    地址
    福中15街18號
    407 Xitun District
    台灣
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