你的瀏覽器已過期。
想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!
空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
登入
加入專業人士的行列
登入
#000000
#ffffff
室內建築師
在
台中市
室內建築師
在
台中市
阜居空間創意設計
(0)
打電話洽詢
打電話洽詢
+886-937692086
要求評論
編輯資料
Website
www.rmdesign.com.tw
概覽
0
專案 (0)
0
創意點子簿 (0)
評論 (0)
edit
edit in admin
要求評論
新的專案
更換資料照片
要求評論
編輯資料
新的專案
Go
高級版
我們不談風格，聊的是故事 關於業主的故事 我們用空間，說業主的故事 秉持著 「形隨機能而生、每個線條融入業主故事」 的設計理念 使場域與業主形象相結合
服務
建築設計、自地自建、別墅設計、廠房設計、住宅空間規劃、商業空間規劃、展場設計規劃、櫃位設計規劃
服務區域
台中市
地址
潭子區興華一路353號
427017 台中市
台灣
+886-937692086
www.rmdesign.com.tw
評論
Add SEO element