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    700尺村屋大變身 室內設計師裝修變度假屋
    inT Design團隊本著“We Design Dreams!”使命，以高自由度及高彈性方式為客人度身訂造理想家居及辦公空間。 我們的室內設計顧問會因應你們的生活習慣、喜愛風格、新居優點與缺點等給予專業室內設計意見，為你創造獨一無二的家！致力把房子裝修成讓全家人都享受的舒適地方，彰顯家的魅力。 inT Design亦涉獵商業辦公室及商舖的室內設計與裝修工程，過去客戶包括PRADA、Dr.View Medical、Carhartt Work In Progress等知名品牌。 我們本著多年的經驗及專業眼光，成為香港行內享負盛名的室內設計公司，並曾先後勇奪美國International Design Awards、意大利A Design Award、Asia Pacific Property Award等國際設計大獎。inT Design亦多次獲得各大報章雜誌及電視傳媒專訪，包括TVB財經‧資訊台、NowTV財經台、LUXlife、ib 雅舍、TodaysLiving今日家居等。 有關inT Design的室內設計及裝修概念，可到作品參考瀏覽我們優秀設計師的作品，從色調、傢具、佈局，不僅非常適合現代都市人的品味，亦貼心照顧戶主與家人的實際需要，加強及推廣商業客戶的品牌形象。 如有任何關於室內設計的疑問或查詢報價，歡迎聯絡我們： 電話: +852 2117 1663 或者 Whatsapp: +852 9777 0088 / 微信: inTdesignhk
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