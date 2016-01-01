青硯於2012年成立，擁有中壢總部及新竹辦事處，並於2021年籌備台中分公司。以開放性思考為概念，讓公司同仁提升自我管理的方式，在公司享受設計，學習設計。 設計師的意義不僅僅在於創造美好的空間與環境體驗，更在於引導人們如何享受美好環境下的生活。以簡單俐落的點、線、面、體及素材來呈現空間美學，讓設計融於生活中，享受生活。