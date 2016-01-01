你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
青硯室內空間設計
室內設計師與裝修公司 TAIWAN
概覽 9專案 (9) 1創意點子簿 (1)
評論 (0)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料

專案

新的專案
  • Go 高級版
    • 靜謐 · 運籌, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 平房 石板 Beige
    靜謐 · 運籌, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 走廊 & 玄關 Pink
    靜謐 · 運籌, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 玄關、走廊與階梯櫥櫃與書櫃 Blue
    +11
    靜謐 · 運籌
    叢 生, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 商业空间 強化水泥 White
    叢 生, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 商业空间 強化水泥 Grey
    叢 生, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 商业空间 強化水泥 Grey
    +13
    叢 生
    仲 夏, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 商业空间 金屬 Yellow
    仲 夏, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 商业空间 金屬 Green
    仲 夏, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 商业空间 實木 Wood effect
    +9
    仲 夏
    日日美好, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 商业空间 磁磚 Grey
    日日美好, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 商业空间 塑木複合材料 Grey
    日日美好, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 商业空间 磁磚 Wood effect
    +12
    日日美好
    回, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 商业空间 木頭 Black
    回, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 商业空间 木頭 Black
    回, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 商业空间 實木 Wood effect
    +9
    聚 創, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 商业空间 水泥 Blue
    聚 創, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 商业空间 強化水泥 Green
    聚 創, 青硯室內空間設計 青硯室內空間設計 商业空间 玻璃 Green
    +14
    聚 創
    顯示全部9專案

    青硯於2012年成立，擁有中壢總部及新竹辦事處，並於2021年籌備台中分公司。以開放性思考為概念，讓公司同仁提升自我管理的方式，在公司享受設計，學習設計。 設計師的意義不僅僅在於創造美好的空間與環境體驗，更在於引導人們如何享受美好環境下的生活。以簡單俐落的點、線、面、體及素材來呈現空間美學，讓設計融於生活中，享受生活。

    服務
    室內空間設計、室內裝修工程施作、 通用設計整合規劃、智慧環境控制整合、建築設計、景觀設計、住宅設計、辦公空間設計、商業空間規劃
    服務區域
    TAIWAN
    公司獎項
    • 2022 美國 TITEN Design Awards _金獎 _凝望Waltz、 C-House 橘釀
    • 2021 美國 MUSE Design Awards　金獎_青硯 、銀獎_回眸
    • 2021 法國 Novum Design Awards　金獎_橘釀
    • 2020 艾特獎　優選_青硯
    • 2020 英國亞太地產獎Asia International Property Award　入圍_鼎鎰
    • 2018 美國 IDA International Design Awards 　銅獎_送子鳥
    • 2018 韓國K-Design Award　入選_送子鳥/叢生
    • 2018 義大利A’Design Awards　銀獎_送子鳥/回
    • 2018 義大利A’Design Awards　鐵獎_暖白
    • 2017 英國 倫敦國際創意獎LICC Honorable Mention　佳作_暖白
    • 2017 德國 Berlin Design Awards室內設計接待會館類　銀獎_送子鳥
    • 2017 英國SBID室內設計國際大獎　入選＿送子鳥
    • 2016-2017中國室內設計年度封面人物＿提名
    • 2016 中國 APDC 15/16 亞太室內設計菁英邀請賽　銅獎＿送子鳥
    • 2016 中國上海金外灘獎　入圍＿暖白、回
    • 2016 台灣 桃鼎獎　入圍＿暖白
    • 2016 台灣 TAKAO 室內設計大賞　優秀作品TAKAO獎＿遇見
    • 2022　US TITEN Design Awards
    • 2021　US MUSE Design Awards
    • 2021　FRANCE Novum Design Award
    • 2020　CHINA Idea-Tops International Space Design Award
    • 2020　UK Asia International Property Award
    • 2018　US IDA International Design Awards
    • 2018　KOREA K-Design Award
    • 2018　ITALY A ’ Design Awards
    • 2018　ITALY A ’ Design Awards
    • 2017　UK LODON International CREATIVE COMPETITION
    • 2017　GERMANY Berlin Design Award
    • 2017　UK SBID International Design Awards
    • 2016-2017　CHINA INTERIOR Design
    • 2016　CHINA Asia Pacific Design Awards For Elite
    • 2016　CHINA INTERIOR Design
    • 2016　TAIWAN T' Design Award
    • 2016　TAIWAN TAKAO INTERIOR DESIGN AWARDS
    • 顯示全部35獎項
    地址
    桃園市中壢區溪洲三街76號1樓
    320 TAIWAN
    台灣
    +886-34527757 www.tsingyan.com.tw
    法律聲明

    中壢總部

    桃園市中壢區溪洲三街76號1樓

    03 452 7757   03 4527 747

    新竹辦事處

    新竹縣竹北市惟馨街95號5樓之3

    台中分部

    台中市環中路二段1579號18樓之8


      Add SEO element