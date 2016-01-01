青硯於2012年成立，擁有中壢總部及新竹辦事處，並於2021年籌備台中分公司。以開放性思考為概念，讓公司同仁提升自我管理的方式，在公司享受設計，學習設計。 設計師的意義不僅僅在於創造美好的空間與環境體驗，更在於引導人們如何享受美好環境下的生活。以簡單俐落的點、線、面、體及素材來呈現空間美學，讓設計融於生活中，享受生活。
- 服務
- 室內空間設計、室內裝修工程施作、 通用設計整合規劃、智慧環境控制整合、建築設計、景觀設計、住宅設計、辦公空間設計、商業空間規劃
- 服務區域
- TAIWAN
- 公司獎項
- 2022 美國 TITEN Design Awards _金獎 _凝望Waltz、 C-House 橘釀
- 2021 美國 MUSE Design Awards 金獎_青硯 、銀獎_回眸
- 2021 法國 Novum Design Awards 金獎_橘釀
- 2020 艾特獎 優選_青硯
- 2020 英國亞太地產獎Asia International Property Award 入圍_鼎鎰
- 2018 美國 IDA International Design Awards 銅獎_送子鳥
- 2018 韓國K-Design Award 入選_送子鳥/叢生
- 2018 義大利A’Design Awards 銀獎_送子鳥/回
- 2018 義大利A’Design Awards 鐵獎_暖白
- 2017 英國 倫敦國際創意獎LICC Honorable Mention 佳作_暖白
- 2017 德國 Berlin Design Awards室內設計接待會館類 銀獎_送子鳥
- 2017 英國SBID室內設計國際大獎 入選＿送子鳥
- 2016-2017中國室內設計年度封面人物＿提名
- 2016 中國 APDC 15/16 亞太室內設計菁英邀請賽 銅獎＿送子鳥
- 2016 中國上海金外灘獎 入圍＿暖白、回
- 2016 台灣 桃鼎獎 入圍＿暖白
- 2016 台灣 TAKAO 室內設計大賞 優秀作品TAKAO獎＿遇見
- 2022 US TITEN Design Awards
- 2021 US MUSE Design Awards
- 2021 FRANCE Novum Design Award
- 2020 CHINA Idea-Tops International Space Design Award
- 2020 UK Asia International Property Award
- 2018 US IDA International Design Awards
- 2018 KOREA K-Design Award
- 2018 ITALY A ’ Design Awards
- 2018 ITALY A ’ Design Awards
- 2017 UK LODON International CREATIVE COMPETITION
- 2017 GERMANY Berlin Design Award
- 2017 UK SBID International Design Awards
- 2016-2017 CHINA INTERIOR Design
- 2016 CHINA Asia Pacific Design Awards For Elite
- 2016 CHINA INTERIOR Design
- 2016 TAIWAN T' Design Award
- 2016 TAIWAN TAKAO INTERIOR DESIGN AWARDS
- 顯示全部35獎項
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-
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320 TAIWAN
台灣
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