你的瀏覽器已過期。
想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!
空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
登入
加入專業人士的行列
登入
#000000
#ffffff
家電用品
在
Taichung
家電用品
在
Taichung
ihouse智慧燈控與家電控制方案
(0)
打電話洽詢
打電話洽詢
+886-423377999
要求評論
編輯資料
Website
shop.smartihouse.com.tw
概覽
1
專案 (1)
0
創意點子簿 (0)
評論 (0)
edit
edit in admin
要求評論
新的專案
更換資料照片
要求評論
編輯資料
專案
新的專案
Go
高級版
ihouse智慧燈控方案—智慧家庭燈光與家電控制
ihouse是一個兼具理性與感性的團隊。我們專注IoT系統平台開發，更堅持直覺的使用介面與美學的使用體驗，擁有近九年的室內設計與建案經驗，提供最完整與最全面的智慧建築與智慧家庭解決方案。
服務
智慧家庭商品、評估服務
服務區域
台灣
地址
烏日區高鐵五路156號10F-3
414 Taichung
台灣
+886-423377999
shop.smartihouse.com.tw
評論
Add SEO element