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Çelikyay Nakliyat
搬家公司 Bodrum
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    Çelikyay Bodrum nakliyat firmamızın verimli, güvenilir ve kusursuz profesyonel yaklaşımından memnun kalacaksınız. İşimizdeki tutarlılığımız bizi Bodrum'da en sevilen prestijli taşıma firması haline getirdi. Sizi dinlemek ve taşınmanın tam olarak nasıl olması gerektiğini belirlemek için müşterilerimize ciddi bir zaman ayırıyoruz.


    Taşınma işlemlerinin yanı sıra, Bodrum'daki özel depomuzda eşya depolama olanakları da sunuyoruz. En kırılgan ve değerli mülklerinizi paketlemeye ve tüm eşyalarınızı uzak yerlere taşımaya alışkınız. Yıllardır Bodrum'da evden eve eşya ve ofis taşımacılığı ile meşgulüz ve sonuç olarak şehrin her yeri hakkında hatırı sayılır bir bilgi birikimine sahibiz.


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    服務
    • Movers
    • moving service
    • relocation
    • package
    • storage
    服務區域
    Bodrum
    地址
    Yukarı Konacık Çırkan Mah. Deryakoç Sok. No: 2/a-1 Bodrum, Konacık
    48400 Bodrum
    土耳其
    +90-5436131421 www.bodrumcelikyaynakliyat.com
    法律聲明

    Çelikyay Bodrum nakliyat firmamızın verimli, güvenilir ve kusursuz profesyonel yaklaşımından memnun kalacaksınız. İşimizdeki tutarlılığımız bizi Bodrum'da en sevilen prestijli taşıma firması haline getirdi. Sizi dinlemek ve taşınmanın tam olarak nasıl olması gerektiğini belirlemek için müşterilerimize ciddi bir zaman ayırıyoruz.


    Taşınma işlemlerinin yanı sıra, Bodrum'daki özel depomuzda eşya depolama olanakları da sunuyoruz. En kırılgan ve değerli mülklerinizi paketlemeye ve tüm eşyalarınızı uzak yerlere taşımaya alışkınız. Yıllardır Bodrum'da evden eve eşya ve ofis taşımacılığı ile meşgulüz ve sonuç olarak şehrin her yeri hakkında hatırı sayılır bir bilgi birikimine sahibiz.


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