福客居家有限公司

1. 裝修透明化

「價格」一直以來都是客戶最核心切入的重點，不僅如此，【福客居家】更堅持「價值」。秉持將所有的裝修內容透明化的態度，從價格甚至是施作方式都透明清楚呈現，也為求改善消費者對於空間規劃、室內設計為人詬病的質量認知差異，我們更推出生產履歷制度讓顧客清楚理解裝修內容，從不同角度提出【福客居家】的觀點並提供整合以下的服務。

2. 室內設計

事前由專人免費到府丈量，仔細聽取每位消費者的需求，給予最專業的建議，讓任何空間都能完美貼合您的想像。【福客居家】設計團隊除了能融合空間情境與人文美學之外，更在意住宅該有的使用性能，契合家中成員的使用習慣，讓居住回到最真實的需求。

3. 系統儲櫃

歐洲進口板材，綠建材認證通過，環保自然愛地球。使用板材甲醛含量符合歐盟E1標準，還具備防潮、防燄、耐刮磨等特性，色系多樣輕鬆搭配各種空間風格。為維護品質我們提供專業的組裝團隊及嚴選使用高品質廠牌五金為您提供終身保固的服務。

【福客居家】只推薦「最合宜的，而非最便宜的」。

4. 傢俱訂製

提倡現代家具運用材料的設計特色來突破通路傢俱市場過於單一的侷限。傢俱外型與機能，五金與材料皆可根據使用者空間需求與習性自由搭配，協助規劃出獨一無二，屬於您專屬的風格變化，打造出心目中夢幻家園。

5. 軟裝佈置

在室內設計裝修設備完成後提供空間美感的提升方案。

依據空間使用者的生活習慣、喜好、氣質、品味、用品、衣著、打扮..等去想像其生活的場景空間進行風格的軟裝擺設配置，創造出有記憶亮點的美拍情境。就像是替居家的造型梳化，為空間畫龍點睛，形塑符合使用者生活的居家美感。

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#獻給愛家的你