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    最美觀與實用的浴缸

    本公司為溫泉浴缸第一品牌，精密製造品質保證，預鑄工法專業安裝，銷售超過兩萬堂，絕不漏水，有口皆碑！

    服務
    降板浴缸的製造與銷售
    服務區域
    高雄市大社區
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