「德新傢俱」擁有千坪的家具展示場，規劃出寢具區、床墊展示區、餐廳區、客廳區......各種居家家具、擺設 應有盡有! 目前擁有楊梅、八德、南崁 、龜山、桃園、新竹、高雄七家上千坪的家具展示場與附設大型停車位。

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