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原萃室內裝修工程有限公司
室內設計師與裝修公司 Wugu District
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    • 美式都會風獨棟式電梯住宅, 原萃室內裝修工程有限公司 原萃室內裝修工程有限公司 獨棟房
    美式都會風獨棟式電梯住宅, 原萃室內裝修工程有限公司 原萃室內裝修工程有限公司 獨棟房
    美式都會風獨棟式電梯住宅, 原萃室內裝修工程有限公司 原萃室內裝修工程有限公司 獨棟房
    +12
    美式都會風獨棟式電梯住宅

    原萃主要從事室內裝修相關業務（規劃，設計，管理，施作）。

    我們有自己的設計與工程部門，木作工廠(自營部)及施工團隊，

    在施工品質上，可以做到更為精準與耐用。

    除了設計，亦可代為執行專案式工程管理業務(統包)，

    或是單一木作工程承包。

    在時間上，因為可以現場與工廠二線同時作業，

    所以工作效率必然是加倍提升。

    我與合夥人，均具備二十年以上相關工作經驗及專業證照，

    且為合法登記之室內裝修業者。

    服務
    室內空間規劃與設計與工程管理與施作
    服務區域
    台北市，新北市，與桃園市
    地址
    凌雲路一段149巷74-1號
    248 Wugu District
    台灣
    +886-918981907 www.holkee.com/ycidd
    法律聲明

    服務項目：

    一．預售屋客戶設計變更專案：300~500/m2

    　A.客戶需求之研究與討論。

    　 B.相關圖面繪製（空間、水電、給排水配置圖）。

    　　 C.配合辦理相關事誼。


    二．基礎空間規劃與設計：500~1,000/m2

    　　　A.客戶需求之研究與討論。

    　　　B.相關圖面繪製(平面系統)。

    　　　C.工程預算表編列。


    三．整體空間規劃與設計：1,000~2,000/m2

    　　　A.客戶需求之研究與討論。

    　　　B.基礎圖面繪製(平面系統)。

    　　　C.細部圖面繪製(立面系統及其細部圖說)。

    　　　D.工程預算表編列。


    四．室內裝修工程與管理：工程項目＋10%

    　　　A.依據相關圖說執行專案。

    　　　B.核實材料設備工法正確。

    　　　C.施工程序之安排與協調。

    　　　D.工程進度之掌控與管理。

    　　　E.工程品質之確保與精進。


    五．木作工程承包：

    A.依據相關圖說估算費用。

    　　　B.核實材料設備工法正確。

    　　　C.施工程序之配合與協調。

    　　　D.工件品質之確保與精進。

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