原萃主要從事室內裝修相關業務（規劃，設計，管理，施作）。
我們有自己的設計與工程部門，木作工廠(自營部)及施工團隊，
在施工品質上，可以做到更為精準與耐用。
除了設計，亦可代為執行專案式工程管理業務(統包)，
或是單一木作工程承包。
在時間上，因為可以現場與工廠二線同時作業，
所以工作效率必然是加倍提升。
我與合夥人，均具備二十年以上相關工作經驗及專業證照，
且為合法登記之室內裝修業者。
- 服務
- 室內空間規劃與設計與工程管理與施作
- 服務區域
- 台北市，新北市，與桃園市
- 地址
-
凌雲路一段149巷74-1號
248 Wugu District
台灣
+886-918981907 www.holkee.com/ycidd
法律聲明
服務項目：
一．預售屋客戶設計變更專案：300~500/m2
A.客戶需求之研究與討論。
B.相關圖面繪製（空間、水電、給排水配置圖）。
C.配合辦理相關事誼。
二．基礎空間規劃與設計：500~1,000/m2
A.客戶需求之研究與討論。
B.相關圖面繪製(平面系統)。
C.工程預算表編列。
三．整體空間規劃與設計：1,000~2,000/m2
A.客戶需求之研究與討論。
B.基礎圖面繪製(平面系統)。
C.細部圖面繪製(立面系統及其細部圖說)。
D.工程預算表編列。
四．室內裝修工程與管理：工程項目＋10%
A.依據相關圖說執行專案。
B.核實材料設備工法正確。
C.施工程序之安排與協調。
D.工程進度之掌控與管理。
E.工程品質之確保與精進。
五．木作工程承包：
A.依據相關圖說估算費用。
B.核實材料設備工法正確。
C.施工程序之配合與協調。
D.工件品質之確保與精進。