原萃主要從事室內裝修相關業務（規劃，設計，管理，施作）。

我們有自己的設計與工程部門，木作工廠(自營部)及施工團隊，

在施工品質上，可以做到更為精準與耐用。

除了設計，亦可代為執行專案式工程管理業務(統包)，

或是單一木作工程承包。

在時間上，因為可以現場與工廠二線同時作業，

所以工作效率必然是加倍提升。

我與合夥人，均具備二十年以上相關工作經驗及專業證照，

且為合法登記之室內裝修業者。