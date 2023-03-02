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公司的主要服務包括住宅、商業空間室內設計。緹也室內設計注重細節和色彩的運用，以打造一個舒適、美觀、實用的空間。
服務
室內設計/裝修工程/預售屋客戶變更/住宅空間/商業空間/中古屋翻新
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台中以北與竹南鎮
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