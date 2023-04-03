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承展室內裝修設計
室內設計師與裝修公司 Shoufeng Township
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    • 【住宅】高雄小港 梁公館, 承展室內裝修設計 承展室內裝修設計 華廈
    【住宅】高雄小港 梁公館, 承展室內裝修設計 承展室內裝修設計 華廈
    【住宅】高雄小港 梁公館, 承展室內裝修設計 承展室內裝修設計 華廈
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    【住宅】高雄小港 梁公館
    【住宅】台北南港 陳公館, 承展室內裝修設計 承展室內裝修設計 華廈
    【住宅】台北南港 陳公館, 承展室內裝修設計 承展室內裝修設計 華廈
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    【住宅】台北南港 陳公館
    【住宅】花蓮南海一街 林公館, 承展室內裝修設計 承展室內裝修設計 獨棟房
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    【住宅】花蓮南海一街 林公館
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    【運動場館】花蓮港務局 羽動洄瀾羽球館, 承展室內裝修設計 承展室內裝修設計 健身房
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    【運動場館】花蓮港務局 羽動洄瀾羽球館
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    【商空】餐廳附屬設施-連鎖品牌 悟饕便當 池上店廁所改裝
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    【商空】餐廳-連鎖品牌 悟饕便當
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    地址
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    台灣
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