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崢嶸設計股份有限公司
室內設計師與裝修公司 Zhubei
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    • <沉萃衍敘> 北台灣｜3房｜現代風｜小家庭的國際設計獎宅, 崢嶸設計股份有限公司 崢嶸設計股份有限公司 現代風玄關、走廊與階梯
    <沉萃衍敘> 北台灣｜3房｜現代風｜小家庭的國際設計獎宅, 崢嶸設計股份有限公司 崢嶸設計股份有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    <沉萃衍敘> 北台灣｜3房｜現代風｜小家庭的國際設計獎宅, 崢嶸設計股份有限公司 崢嶸設計股份有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    <沉萃衍敘> 北台灣｜3房｜現代風｜小家庭的國際設計獎宅

    <崢嶸設計> 是由廖崢、廖嶸兄弟於2020年共同創立，目前台北、新竹都設有服務辦公室，團隊成員均為多年美學與實務的專業設計師，至今四年已經獲超過18項設計獎項並持續締造佳績，靠的不僅是美學涵養，更是秉持對美學的高度堅持。

    曾任職於半導體大廠主管的設計總監 - 廖崢，將嚴謹的職人工法以及科技應用力的基因移植於設計團隊，因此崢嶸設計針對每一個裝修案都有效率地兼顧施工細節與品質。

    崢嶸團隊融匯文化、藝術底蘊，將核心主題淬煉為無處不在的設計意象，搭配細緻完善的整體規劃，呈遞機能與美感共生的場域，期許相遇的每位客戶，能從崢嶸設計的創作中不斷發現、感受全新的觸動。

    服務
    老屋翻新，室內設計，與裝潢施工
    服務區域
    • 基隆市
    • 台北市
    • 新北市
    • 桃園市
    • 新竹縣市
    • 苗栗縣
    • 台中市
    • Zhubei
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    公司獎項
    • 2024 德國｜iF Design Award
    • 2023 美國｜IDA國際設計獎
    • 2023 英國｜OPAL倫敦傑出地產大獎
    • 2023 法國｜NOVUM DESIGN AWARD
    • 2023 美國｜MUSE DESIGN AWARDS
    • 2022 英國｜LONDON INTERNATIONAL CREATIVE COMPETITION
    • 2022 杜拜｜杜拜國際專業室內設計大賽
    地址
    六家五路二段230號
    302 Zhubei
    台灣
    +886-918334850 www.cj-housedesign.com
    法律聲明


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