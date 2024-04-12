<崢嶸設計> 是由廖崢、廖嶸兄弟於2020年共同創立，目前台北、新竹都設有服務辦公室，團隊成員均為多年美學與實務的專業設計師，至今四年已經獲超過18項設計獎項並持續締造佳績，靠的不僅是美學涵養，更是秉持對美學的高度堅持。
曾任職於半導體大廠主管的設計總監 - 廖崢，將嚴謹的職人工法以及科技應用力的基因移植於設計團隊，因此崢嶸設計針對每一個裝修案都有效率地兼顧施工細節與品質。
崢嶸團隊融匯文化、藝術底蘊，將核心主題淬煉為無處不在的設計意象，搭配細緻完善的整體規劃，呈遞機能與美感共生的場域，期許相遇的每位客戶，能從崢嶸設計的創作中不斷發現、感受全新的觸動。
- 服務
- 老屋翻新，室內設計，與裝潢施工
- 服務區域
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- 公司獎項
- 2024 德國｜iF Design Award
- 2023 美國｜IDA國際設計獎
- 2023 英國｜OPAL倫敦傑出地產大獎
- 2023 法國｜NOVUM DESIGN AWARD
- 2023 美國｜MUSE DESIGN AWARDS
- 2022 英國｜LONDON INTERNATIONAL CREATIVE COMPETITION
- 2022 杜拜｜杜拜國際專業室內設計大賽
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