<崢嶸設計> 是由廖崢、廖嶸兄弟於2020年共同創立，目前台北、新竹都設有服務辦公室，團隊成員均為多年美學與實務的專業設計師，至今四年已經獲超過18項設計獎項並持續締造佳績，靠的不僅是美學涵養，更是秉持對美學的高度堅持。

曾任職於半導體大廠主管的設計總監 - 廖崢，將嚴謹的職人工法以及科技應用力的基因移植於設計團隊，因此崢嶸設計針對每一個裝修案都有效率地兼顧施工細節與品質。

崢嶸團隊融匯文化、藝術底蘊，將核心主題淬煉為無處不在的設計意象，搭配細緻完善的整體規劃，呈遞機能與美感共生的場域，期許相遇的每位客戶，能從崢嶸設計的創作中不斷發現、感受全新的觸動。